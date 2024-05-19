هنغاريا.. اصطدام سفينة مع  زورق في نهر الدانوب يسفر عن مقتل شخصين

أفادت الشرطة الهنغارية بأن سفينة ركاب اصطدمت بزورق بمحرك في نهر الدانوب في فوروك شمال البلاد، وأسفر ذلك عن مقتل شخصين وفقدان 5 آخرين.

ووفقا لبيان الشرطة، وقع الحادث المأساوي يوم 18 مايو قبل منتصف الليل بقليل.

من جانبها، أفادت الإدارة القنصلية بالسفارة الروسية في هنغاريا، بأنها لم تتلق أية معلومات تفيد بأن مواطنين روس قد يكونون من بين الضحايا.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الزورق كان مخصصا للتنزه ويحمل على متنه مجموعة من السياح الإيطاليين.

وتؤكد شرطة بودابست أنها علمت بالحادث، بعد "العثور على رجل ورأسه ملطخ بالدماء ويتحدث الإيطالية على الشاطئ في منطقة ويروس". وبعد ذلك، انتشل رجال الإنقاذ جثتي رجل وامرأة من الماء.

وبحسب الشرطة، كان هناك ثمانية أشخاص على متن الزورق، ولم يكن بينهم أطفال. ويستمر البحث عن الركاب الخمسة.

وفي الوقت نفسه، تم إيقاف سفينة الركاب المشاركة في الحادث في مدينة كوماروم، التي تقع عند منبع نهر الدانوب. تم العثور على آثار اصطدام بالقارب على بدن السفينة. ولم تعلن الشرطة بعد عن أي تفاصيل أخرى حول الحادث. وبدأ التحقيق لتحديد المسؤول عن الاصطدام.

المصدر: تاس