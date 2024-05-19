وفاة سفير هندوراس لدى روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الهندوراسية في بيان عبر منصة "إكس" عن وفاة سفير الجمهورية لدى روسيا خوان رامون إلفير سالغادو أمس السبت 18 مايو.

وجاء في البيان: "تأسف وزارة الخارجية الهندوراسية بشدة لوفاة خوان رامون إلفير سالغادو، سفير هندوراس لدى روسيا، وتعرب عن تعازيها وكلمات التضامن لزوجته وأطفاله وأفراد أسرته وأصدقائه".

كما عزى وزير خارجية هندوراس إدواردو إنريكي في وفاة السفير وأكد أن الوزارة تتخذ إجراءات لإعادة جثمانه إلى الوطن.

كما قدمت رئيسة هندوراس سيومارا كاسترو تعازيها لعائلة الفقيد.

من جهتها، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تعرب عن خالص تعازيها لوفاة سفير هندوراس، وأشارت إلى أن سالغادو خريج إحدى الجامعات السوفيتية (هي جامعة الصداقة بين الشعوب)، وكان يتحدث اللغة الروسية، مشددة على أنه أصبح أول سفير لهندوراس مقيم في موسكو، وقدم مساهمة كبيرة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأضافت زاخاروفا: "نحن على اتصال وثيق مع وزارة الخارجية الهندوراسية لحل جميع القضايا وسيقدم الجانب الروسي كل المساعدة اللازمة".

ولم يتم الإعلان عن سبب وملابسات وفاة السفير، إلا أن وسائل إعلام روسية ذكرت أنه توفي في منزله في موسكو، مضيفة أنه راجع الأطباء قبل بضعة أسابيع بسبب آلام في الظهر، لكنه رفض دخول المستشفى.

المصدر: RT