الحرس الثوري الإيراني: إطلاق حامل القمر الصناعي "قائم 105" سيتم العام المقبل

أعلن قائد قسم الفضاء في القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد علي جعفر آبادي، أنه سيتم إطلاق حامل القمر الصناعي "قائم 105" في ربيع العام 2025.

وقال قائد قسم الفضاء في القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري في تصريح لوكالة "تسنيم الدولية للأنباء" إن إطلاق حامل الأقمار الصناعية "قائم 105" هو أحد مشاريعهم المهمة.

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وعن تأثير ونتائج إطلاق حامل القمر الصناعي هذا في زيادة القوة الفضائية للبلاد، صرح العميد علي جعفر آبادي بأنه يمكن لحامل القمر الصناعي "قائم 105" أن يحمل حمولة أكبر وحوالي ضعف ما يحمله حامل القمر الصناعي "قائم 100".

وأضاف "إلى جانب هذا فإن "قائم 105" هو أول حامل أقمار صناعية رباعي المراحل وله تعقيداته الخاصة".

وتابع قائلا: "إذا تم إكمال المراحل الأربع بنجاح فسوف يمهد الطريق لنا للحصول على حاملات أقمار صناعية أكبر رباعية المراحل لمدارات أعلى".

وكان قائد قسم الفضاء في القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق أن حامل القمر الصناعي "قائم 105" قادر بالفعل على زيادة وزن الحمولة في المدار إلى 200 كغ.

المصدر: وكالة "تسنيم" الإيرانية