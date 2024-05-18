أوشاكوف يصف مباحثات بوتين وشي جين بينغ بالناجحة

قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إن المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين ناجحة للغاية.

وأشار أوشاكوف إلى أن المحادثات على مستوى القمة، جرت في أجواء مواتية ومزاج جيد.

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وأضاف مساعد الرئيس في حديث تلفزيوني: "كانت الأجواء ودية للغاية، وكان مزاج الرئيسين جيدا فعلا، وجرى الحديث بينهما بنجاح كبير، وبالتالي عندما جلسنا لتناول الغداء، كان الجو السائد مريحا تماما، وهو ما يساعد بشكل عام على الفهم المتبادل بشكل أفضل، وجرى خلال ذلك تبادل الأحاديث المختلفة. يمكن القول إن الكيمياء أصبحت أقوى".

ووصل الرئيس الروسي مساء الأربعاء إلى الصين في زيارة دولة تستغرق يومين، وعقد محادثات مع نظيره الصيني بالصيغتين المصغرة والموسعة بحضور وفدي البلدين، كما وقع الزعيمان على وثيقة بشأن تعميق الشراكة الكاملة والتعاون الاستراتيجي.

المصدر: تاس