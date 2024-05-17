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بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المسلحة في مالي تغادر رسميا بعد 11 عاما

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بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المسلحة في مالي تغادر رسميا بعد 11 عاما
Legion-Media
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أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية للمساهمة في تدريب القوات المسلحة المالية أنها أنهت بشكل رسمي وجودها الذي استمر 11 عاما، بعدما أعلنت بروكسل عدم تمديد تفويض البعثة.

ووصلت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مالي في العام 2013 بهدف تدريب القوات المسلحة لمواجهة الهجمات التي يشهدها البلد منذ 2012.

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وأعلنت المفوضية الأوروبية في الثامن من مايو، عدم تمديد تفويض البعثة نظرا إلى "تطور الوضعين السياسي والأمني". فيما تألفت البعثة من نحو 700 جندي من قرابة 20 دولة أوروبية قبل تخفيض العدد بشكل كبير جراء توترات دبلوماسية بين باماكو وشركاء غربيين.

وجرى الحفل الرسمي لبعثة التدريب الجمعة في مقرها بالعاصمة باماكو.

وقضى عنصران من البعثة نحبهما منذ 2013 هما جندي برتغالي قتل في هجوم على معسكر في باماكو في العام 2017 وآخر إسباني قضى في 2018 قرب بلدة سيفاريه، بحسب أرقام البعثة.

وقالت البعثة على منصة "إكس" إنها "درّبت 20 ألف جندي مالي طيلة فترة وجودها في البلد الإفريقي".

المصدر: "أ ف ب"

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