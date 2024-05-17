مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمخيم جنين

أفادت وكالة "وفا" بمقتل شخص وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الإسرائيلي منزلا في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قتيلا ومصابا وصلا إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.

ونقل مراسل الوكالة عن شهود عيان داخل المخيم، إن 4 مواطنين أصيبوا أحدهم بحالة خطيرة، عقب استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا داخل مخيم جنين.

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا كبيرا جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات، بالتزامن مع قصفها لقطاع غزة.

المصدر: "وفا"