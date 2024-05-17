استخباراتي أمريكي سابق: بوتين الزعيم الأكثر احتراما في العالم اليوم

أشاد ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر بمكانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرموقة على المسرح العالمي.

وقال ريتر في مقابلة مع قناة Dialogue Works على "يوتيوب": "فلاديمير بوتين هو الزعيم الأكثر احتراما في العالم اليوم من وجهة نظر الجمهور العالمي".

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وأشار إلى أن روسيا تعتبر لاعبا رئيسيا على المسرح العالمي اليوم. وتعاونت مع قوى أخرى مثل الصين والهند.

كما أشار إلى أن معظم دول الجنوب تدعم موسكو.

وأضاف: "روسيا هي أحد الأعضاء الرئيسيين في مجموعة "بريكس". ستعقد قمة "بريكس" هذا العام في كازان في أكتوبر. وسيكون هذا حدثا سيصدم العالم أجمع".

ونوه أيضا بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يُقابل دائما بأذرع مفتوحة واحترام خلال زياراته الخارجية.

وأكد أن الناس يريدون الاستماع إليه لأن روسيا لاعب مهم على المسرح العالمي.

المصدر: "نوفوستي"