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بوتين يجري محادثات مع نائب الرئيس الصيني (فيديو)

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بوتين يجري محادثات مع نائب الرئيس الصيني (فيديو)
Sputnik
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ.

وأشار بوتين خلال الاجتماع إلى أن تشنغ قدم مساهمة قوية في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وأضاف: "سنكون سعداء برؤيتكم في المنتدى الاقتصادي الشرقي".

وشدد على أنه لدى روسيا والصين سنوات عديدة من التعاون والنضال المشترك من أجل الاستقلال وتعزيز السيادة.

وشارك في المحادثات نائب رئيس الوزراء يوري تروتنيف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف، ورئيس قسم آسيا بوزارة الخارجية الروسية أليكسي كوزمينيخ في المحادثة.

وبدأ فلاديمير بوتين مساء الأربعاء زيارة دولة إلى الصين تستمر يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا.

المصدر: تاس

 

 

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