ريابكوف: روسيا لن تدعو الولايات المتحدة لحضور استعراض النصر في 9 مايو المقبل

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في حديث لمراسل تاس، إن الجانب الروسي لن يقوم بتوجيه الدعوات إلى القادة السياسيين الأمريكيين لحضور عروض النصر في 9 مايو المقبل.

وأضاف ريابكوف في رده على سؤال بهذا الخصوص: "وصل الأمر بالسلطات والنخب السياسية الأمريكية، إلى حد إنكار الحقيقة بشأن الحرب العالمية الثانية. وفي سعيهم وراء المزيد من التلفيقات الجديدة لتشويه سمعة روسيا، ينكر الأمريكيون الدور الرئيسي الذي لعبه الاتحاد السوفيتي في الانتصار على ألمانيا النازية. يبدون عاجزين عن تغيير نهجهم، وبالتالي لن ندعوهم إلى فعاليات النصر، لكن إذا ظهر لديهم تغير وبدت ملامح للحس السليم في نهج واشنطن الرسمي، فسنقوم بدعوتهم بالطبع".

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وتمنى ريابكوف الصحة والعافية لقدامى المحاربين المقيمين في الولايات المتحدة الذين قاتلوا في الحرب العالمية الثانية، وعرض عليهم القدوم إلى روسيا لحضور فعاليات عيد النصر في السنوات المقبلة.

وأضاف ريابكوف: "سنكرمهم مع قدامى المحاربين الآخرين من التحالف المناهض لهتلر".

المصدر: تاس