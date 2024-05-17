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مليون مواطن بدون كهرباء.. قتلى ومصابون في إعصار بولاية تكساس الأمريكية (فيديو)

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مليون مواطن بدون كهرباء.. قتلى ومصابون في إعصار بولاية تكساس الأمريكية (فيديو)
Gettyimages.ru
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قتل 4 أشخاص على الأقل في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية نتيجة لإعصار ضرب الولاية، حسبما ذكرت قناة "سي بي إس" التلفزيونية، نقلا عن السلطات المحلية.

وذكرات القناة: "تسبب الإعصار بانقطاع التيار الكهربائي عن حوالي مليون مواطن، كما توفي شخصان نتيجة سقوط الأشجار".

وقال عمدة الولاية جون ويتمير للصحفيين: "لدينا عاصفة قوية، وسرعة رياح تبلغ 160 كيلومترا في الساعة، أي ما يعادل "إعصار آيك"، وتسببت بدمار كبير وسط المدينة".

وتم تعليق الرحلات الجوية في مطارين رئيسيين في هيوستن بسبب سوء الأحوال الجوية، كما تم تسجيل رياح مستمرة تصل سرعتها إلى 60 ميلا في الساعة في مطار "بوش إنتركونتيننتال".

 

المصدر: سي بي إس

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