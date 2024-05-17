مليون مواطن بدون كهرباء.. قتلى ومصابون في إعصار بولاية تكساس الأمريكية (فيديو)
قتل 4 أشخاص على الأقل في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية نتيجة لإعصار ضرب الولاية، حسبما ذكرت قناة "سي بي إس" التلفزيونية، نقلا عن السلطات المحلية.
وذكرات القناة: "تسبب الإعصار بانقطاع التيار الكهربائي عن حوالي مليون مواطن، كما توفي شخصان نتيجة سقوط الأشجار".
🚨 **Houston, Texas:** Nearly 935,000 customers are without power as storms with 80-117 mph winds hit.— World News Global (@WorldNewsGb) May 17, 2024
Transmission lines toppled, skyscraper windows shattered, and heavy rain caused street flooding.
A tornado warning is in effect.#Houston#Texas#Tornadopic.twitter.com/OXkMdNYKs7
وقال عمدة الولاية جون ويتمير للصحفيين: "لدينا عاصفة قوية، وسرعة رياح تبلغ 160 كيلومترا في الساعة، أي ما يعادل "إعصار آيك"، وتسببت بدمار كبير وسط المدينة".
TEXAS TORNADO WATCH 🌪 LIVE pic.twitter.com/piXTFv54VP— MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) May 16, 2024
وتم تعليق الرحلات الجوية في مطارين رئيسيين في هيوستن بسبب سوء الأحوال الجوية، كما تم تسجيل رياح مستمرة تصل سرعتها إلى 60 ميلا في الساعة في مطار "بوش إنتركونتيننتال".
المصدر: سي بي إس