لجنة في مجلس النواب الأمريكي تصادق على مشروع قانون حول العقوبات ضد "روس آتوم"

صادقت لجنة للشؤون الدولية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون حول العقوبات ضد مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية.

وصوت إلى جانب مشروع القانون، يوم الخميس، 37 عضوا في اللجنة مقابل صوتين ضد المشروع.

وفي حال مصادقة مجلس النواب بأكمله ومجلس الشيوخ على مشروع القانون المذكور، سيكون على الرئيس الأمريكي أن يفرض العقوبات على المؤسسة الروسية والأشخاص والجهات المرتبطة بها.

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وسيلزم القانون في حال إقراره الإدارة الأمريكية بإعداد تقرير حول استراتيجية إحلال توريدات المنتجات التي تقدمها "روس آتوم".

وصادقت اللجنة كذلك على مشروع قانون حول العقوبات ضد أي جهة على صلة بمحطة زابوروجيه الذرية التي سيطرت عليها روسيا أثناء العملية العسكرية في أوكرانيا منذ مارس 2022.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع على مشروع القانون حول حظر استيراد اليورانيوم من روسيا.

واعتبرت "روس آتوم" القانون "تمييزيا" و"مسيسا" و"مناهضا لقواعد السوق".

المصدر: نوفوستي