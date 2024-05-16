تقرير: تزايد عدد الأطفال الوافدين من دون ذويهم على مدينة تريستا شمال إيطاليا بأكثر من الضعف

قالت منظمة إغاثية إن عدد الأطفال المهاجرين دون ذويهم ممن وصلوا إلى مدينة تريستا شمال إيطاليا عبر طريق الهجرة المار بمنطقة البلقان، ارتفع بأكثر من الضعف العام الماضي.

وذكر التقرير السنوي للجنة الإنقاذ الدولية أن "نحو 3 آلاف طفل غير مصحوبين بذويهم وصلوا تريستا القريبة من الحدود الإيطالية مع كرواتيا وسلوفينيا عام 2023".

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وأوضح التقرير أن "هناك ارتفاعا بنسبة 112% في العدد مقارنة بالعام السابق".

كما أشار التقرير إلى أن "94% من الأطفال الذين يسافرون بمفردهم يأتون من أفغانستان، وأن 86% منهم يتجهون إلى دول أوروبية أخرى، أبرزها ألمانيا وفرنسا وسويسرا".

وأضاف: "يشكل القصر 20% تقريبا من إجمالي المهاجرين في المدينة الذين تدعمهم لجنة الإنقاذ الدولية وشركاؤها، حيث تزودهم بالمعلومات بشأن حقوقهم والتوجيه القانوني، وتقدم لهم الدعم في الوصول إلى خدمات الإسعافات الأولية".

وقالت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتيكس" إن "وسط البحر المتوسط مازال يمثل طريق الهجرة الأكثر نشاطا إلى أوروبا، ويمثل هذا الطريق 41% من المعابر غير النظامية، يليه طريق غرب البلقان، ثاني أكثر الطرق نشاطا بنسبة 26% من المعابر".

المصدر: "أ ب"