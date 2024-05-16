جاء في بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية، أن سلطات المملكة المتحدة تعتزم حظر دروس الهوية الجنسية في المدارس.

وقال البيان: "لن يتم لاحقا، تدريس النظرية المثيرة للجدل حول الهوية الجنسية".

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وتعتزم الحكومة أيضا، وضع حد أقصى لسن حضور دروس التربية الجنسية "لمنع الأطفال من التعرض لمواد لا يمكنهم فهمها بسبب عدم نضجهم".

وجرت الإشارة إلى أنه لن يتم تدريس هذه المادة، قبل الصف الخامس، وفي هذه المرحلة سيتم التعليم انطلاقا من وجهة نظر علمية بحتة.

ومن المقرر أن تخضع التوجيهات المحدثة، التي أعدتها وزارة التعليم في المملكة المتحدة، للعديد من المناقشات والمشاورات. وبعد اعتمادها سيطلب من المدارس الالتزام بهذه الأحكام عند تنظيم العملية التعليمية.

في 25 أبريل، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن سياسة الضغط من أجل التغيير بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، تؤدي إلى انحطاط دولهم، وروسيا لن تسير على هذا الطريق.

المصدر: تاس