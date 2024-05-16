الكرملين: روسيا تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو.

وقال بيسكوف في تصريح لصحيفة "إزفستيا": "بطبيعة الحال ندين هذا الهجوم بأشد العبارات الممكنة ونعتبره غير مقبول على الإطلاق".

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وأضاف: "هذه بالفعل مأساة كبيرة، ونأمل أن يتمكن السيد فيتسو من التعافي والتحسن، ونتمنى له الشفاء العاجل".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية أعرب فيها عن دعمه الصادق لفيتسو، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل.

هذا وقد تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو الاربعاء لعدة طلقات نارية بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد فيما أعلنت الحكومة أنه "في وضع حرج" إثر هذا الهجوم.

وذكرت صحيفة "دينيك ان ديلي" أنه تم نقل رئيس الوزراء إلى سيارة من قبل حراس الأمن وأن الشرطة أوقفت المسلح مطلق النار.

فيما قالت مديرة مستشفى هاندلوفا مارتا إيكهارتوفا حيث تلقى فيتسو العلاج قبل نقله الى العاصمة، "تم نقل فيتسو الى مستشفانا، وتلقى العلاج في وحدة جراحة الأوعية الدموية لدينا". وأضافت "تم نقل رئيس الوزراء بعد ذلك من المستشفى، وهو في طريقه إلى براتيسلافا".

المصدر: إزفستيا