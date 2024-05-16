بيسكوف: روسيا ترحب بأي مبادرات سلام حول أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا ترحب بأي مبادرات سلام تتعلق بأوكرانيا، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة موضوع هذا الصراع خلال المباحثات في الصين.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية من بكين على هامش زيارة الرئيس فلاديمير بوتين: "ستتم مناقشة موضوع أوكرانيا بالتأكيد. بشكل عام، نحن نرحب بأي مبادرات سلمية، وموسكو بالطبع معجبة برؤية الجانب الصيني للآفاق المحتملة والأرضية المحتملة لبدء بعض المحاولات لحل الوضع".

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وأكد ممثل الكرملين، أن هذا كله مجرد بداية للمحادثة وأن هناك مناقشة مكثفة للغاية تنتظرنا في هذا المجال.

وخلص بيسكوف إلى القول: "نحن نعرف الوضع على الجانب الأوكراني، والذي في الواقع حتى من الناحية القانونية يستبعد الآن إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا، لذلك فإن هذه العملية طويلة، لكن الموقف البناء للجانب الصيني يروق لنا".

وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الأربعاء زيارة دولة إلى الصين تستمر يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا.

المصدر: تاس