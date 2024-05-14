ترامب ينتقد الرسوم الجمركية على واردات صينية ويصفها "بغير الكافية"

اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن الزيادة على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الحالي جو بايدن على عدد من الواردات الصينية ليست كبيرة بما يكفي.

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وأضاف ترامب في خطاب بثته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "يريد بايدن فرض رسوم جمركية كبيرة على الصين، لكن أين كان خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية؟، كان يجب أن يتم ذلك منذ وقت طويل، كان عليهم اتخاذ هذه التدابير المتعلقة بأشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والألواح الشمسية".

وشدد على أنه يتوجب على إدارة بايدن اتخاذ خطوات مماثلة فيما يتعلق بالعديد من السلع الأخرى.

وجاءت كلمة ترامب للصحافيين بعد وصوله إلى محكمة نيويورك لعقد جلسة استماع بشأن قضية تزوير الوثائق المالية لشركة Trump Organization.

هذا وزادت الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات الصينية، بما فيها أشباه الموصلات والبطاريات والخلايا الشمسية والمعادن النادرة.

كما تعتزم الولايات المتحدة زيادة الرسوم على رافعات الموانئ والمنتجات الطبية، وذلك بالإضافة إلى الزيادات المعلن عنها سابقا على الصلب والألومنيوم والمركبات الكهربائية.

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وقال البيت الأبيض إن تعديل الرسوم الجمركية سيطال واردات سنوية من الصين بقيمة 18 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين للصحفيين رفض بلاده القاطع لفرض الرسوم الجمركية من جانب واحد، ففي هذا انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وسوف تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها المشروعة.

المصدر: فوكس نيوز + تاس