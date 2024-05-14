ناريندرا مودي يعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب الهندي

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء ترشحه لانتخابات مجلس النواب بالبرلمان الهندي.

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وتجرى انتخابات مجلس النواب بالبرلمان الهندي في الفترة من 19 أبريل الماضي إلى 1 يونيو القادم. ومن المتوقع أن ينتهي فرز الأصوات فيها في 4 يونيو القادم. ويتنافس المرشحون في هذه الانتخابات على 543 مقعدا في مجلس الشعب. ولتحقيق الفوز يجب على حزب أو ائتلاف أن يتلقى أغلبية بسيطة من المقاعد تبلغ 272 مقعدا.

ووفقا للخبراء فتعد الحزب الحاكم لناريندرا مودي حزبا مفضلا في الانتخابات الحالية. وفي حالة فوزه من الممكن أن يصبح مودي رئيسا للوزراء للمرة الثالثة على التوالي.

وحصل حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في انتخابات 2019 على 303 مقعد، بينما حصل "الائتلاف الديمقراطي الوطني" الذي يترأسه هذا الحزب – على 353 مقعدا.

ويأمل مودي أن يتلقى حزبه في الانتخابات الحالية 370 مقعدا، والائتلاف الذي يترأسه – أكثر من 400 مقعد.

المصدر: نوفوستي