مصرع 12 شخصا وإصابة 60 آخرين بسقوط لوحة إعلانية ضخمة في الهند (فيديو)

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 60 آخرون بسقوط لوحة إعلانية ضخمة إثر عاصفة هبّت على بومباي، حسب سلطات المدينة.

وقال المفتش في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، غوراف تشوهان، إن "اللوحة الإعلانية سقطت من جراء الرياح قرب محطة للوقود شرقي بومباي" والتي تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد "وقد أدى سقوطها لاحتجاز عشرات الأشخاص تحتها بين قتيل وجريح".

وأضاف أن "فرق الإسعاف انتشلت ثماني جثث من تحت الأنقاض، بينما لا تزال هناك أربع جثث أخرى بحاجة لانتشالها".

وأردف تشوهان "لقد حددنا موقعها (الجثث) لكننا لا نستطيع انتشالها بسبب محطة الوقود هذه، فالوضع يمكن أن يكون خطيرا".

❗️Multiple People Feared Trapped As Massive Advertisement Collapses Amid Mumbai Rains



The hoarding collapsed onto a petrol station in Ghatkopar, according to reports.



📹 @NishikantkTOIpic.twitter.com/FJNCOOqtn1 — RT_India (@RT_India_news) May 13, 2024

وكانت بلدية المدينة أعلنت في وقت سابق أن فرق الإسعاف أنقذت 60 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واللوحة الإعلانية ضخمة إذ يبلغ طولها 70 مترا وعرضها 50 مترا، وفقا لمنشور لشرطة مومباي على منصة "إكس".

المصدر: "أ ف ب"