الجزائر.. توقيف 7 أشخاص إثر وفاة 5 أطفال غرقا

أعلن النائب العام الجزائري اليوم الاثنين توقيف 7 أشخاص ووضعهم في الحبس على ذمة التحقيق، عقب وفاة 5 أطفال غرقا على شاطئ قرب العاصمة، خلال مشاركتهم في رحلة مدرسية السبت الماضي.

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وجاء في بيان النائب العام: "أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي بفتح تحقيق ابتدائي معمق ودقيق حول هذه الواقعة والظروف والملابسات التي صاحبتها وبالأخص مدى توافر الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأطفال المعنيين بمثل هذه النشاطات والمحافظة على سلامتهم الجسدية مع تحديد المسؤوليات ضد كل من يثبت ضلوعه في واقعة الحال".

وأضاف البيان أن النتائج الأولية للتحقيق أسفرت عن "توقيف 7 أشخاص تم وضعهم تحت المراقبة بانتظار استكمال إجراءات التحقيق".

وأثار غرق التلاميذ الخمسة مساء السبت تعاطفا كبيرا وصدمة لدى الجزائريين. وقدم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه لعائلاتهم وأرسل وزيرة التضامن لمواساتهم.

وأتى الأطفال من ولاية المدية الواقعة على بعد حوالى 90 كيلومترا جنوب العاصمة مع 60 من زملائهم في رحلة إلى منتزه الصابلات المُطل على البحر وجامع الجزائر الكبير القريب منه.

المصدر: أ ف ب