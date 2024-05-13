عطل في طائرة الرئيس البولندي يحول دون سفره إلى قطر

أفاد موقع "IAR" أن الرئيس البولندي أندريه دودا لم يتمكن من السفر إلى قطر بسبب عطل طارئ في الطائرة.

ووفقا لما ذكره الموقع "تم تأجيل رحلة الرئيس أندريه دودا إلى قطر، حيث كان من المقرر أن يسافر في زيارة عمل ويشارك في منتدى اقتصادي".

وأضاف أن العطل بسيط وأن الفريق التقني يحاول إصلاحه، وإذا لم يتم إصلاح العطل في المستقبل القريب، فسيتم استبدالها بطائرة أخرى.

ويعتزم دودا زيارة قطر يومي 13 و15 مايو.

المصدر: نوفوستي