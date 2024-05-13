جورجيا.. اعتقال 20 متظاهرا احتجوا على "قانون العملاء الأجانب" في تبليسي (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية الجورجية أن الشرطة اعتقلت 20 شخصا في مظاهرة ضد قانون "العملاء الأجانب" في تبليسي، بينهم روسي وأمريكيان.

وعلى الرغم من النداءات المتكررة من الشرطة للمشاركين والمنظمين في الاعتصام، وكذلك تصريحات وزارة الداخلية بشأن ضرورة الانضباط والتقيد بأوامر الشرطة، إلا أن بعض المشاركين في الاعتصام قاموا ببعض التجاوزات

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وتم اعتقال 20 شخصا، من بينهم 3 مواطنين من دولة أجنبية، مواطن روسي من مواليد 2002، ومواطن أمريكي من مواليد 1995... ومواطن أمريكي آخر.

يشار إلى أن أحد المواطنين الأمريكيين رفض تقديم معلومات عن هويته وطالب بالاتصال بسفارة بلاده.

وتشهد جورجيا احتجاجات شعبية صاخبة ضد قانون يهدف لمراقبة التمويل الأجنبي داخل البلاد، وهو جدل بدأ منذ سنة تقريبا عندما طرح القانون للرأي العام.

وتصاعد الوضع خلال الأيام القليلة الماضية مع بدء البرلمان بمناقشة مشروع القانون لتمريره، وشهدت شوارع تبليسي صدامات مع الشرطة، واعتقال العشرات، وسط احتدام الخلاف بين رئاسة البلاد والحكومة حول القانون.

ويدعو مشروع القانون الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم، لاعتبار وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية "خاضعة لنفوذ أجنبي" إذا تلقت أكثر من 20 % من تمويلها من الخارج.

ويقول معارضو مشروع القانون إنه سيعيق هدف جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح تبليسي العام الماضي وضع "مرشح"، طال انتظاره.

المصدر: نوفوستي