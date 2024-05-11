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الآلاف يتظاهرون في مدريد دعما للفلسطينيين ورفضا للحرب في غزة (فيديو)

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الآلاف يتظاهرون في مدريد دعما للفلسطينيين ورفضا للحرب في غزة (فيديو)
Gettyimages.ru
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تظاهر آلاف الأشخاص حاملين لافتات مؤيدة للفلسطينيين في مدريد السبت للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وقطع العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل.

تم تنظيم التظاهرة التي ضمت حوالي أربعة آلاف مشارك بحسب السلطات، بدعوة من نحو ثلاثين منظمة مع اقتراب الذكرى السادسة والسبعين للنكبة الفلسطينية عام 1948.

وحمل عدد من المتظاهرين لافتات تدين "الإبادة الجماعية" في غزة وتدعم "مقاومة" الشعب الفلسطيني.

وقالت الناشطة خالدية أبو بكرة (57 عاما): "لقد أجبروا الناس على التكدس في جنوب قطاع غزة... والآن يتم دفعهم مجددا من مكان إلى آخر في حين لم يعد هناك مكان آمن"، في إشارة إلى عمليات الإجلاء التي أمر بها الجيش الإسرائيلي في رفح.

في الأيام الأخيرة، نظم طلاب إسبان اعتصامات سلمية في جامعات في مدريد وبرشلونة وفالنسيا، وانضموا إلى الحراك الذي تشهده جامعات أمريكية وأوروبية عديدة.

 

المصدر: AFP

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