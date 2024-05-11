البرلمان التركي يناقش مشروع قانون لمكافحة التجسس على خلفية نشاط "الموساد" في البلاد

أفادت صحيفة "يني شفق" التركية نقلا عن مصادرها بتقديم مشروع قانون للبرلمان يمنع أنشطة الاستخبارات الأجنبية في البلاد، على خلفية عمليات كشفت نشاطا مكثفا لـ"الموساد" في تركيا.

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وسبق أن اعتقلت قوات الأمن التركية عشرات الأشخاص للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل.

وصرح رئيس البلاد رجب طيب أردوغان في ذلك الوقت أن "العملية الاستخباراتية التركية في كشف جواسيس الموساد، فاجأت إسرائيل.. وهذه مجرد البداية".

من جهته، قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا في ديسمبر الماضي إن أي هجمات تشنها المخابرات الإسرائيلية ضد قادة "حماس" في تركيا غير مقبولة، وفي حالة حدوث مثل هذا الأمر، ستدفع إسرائيل "ثمنا باهظا".

وتشير الصحيفة المقربة من الحكومة إلى أن "الحزمة القضائية التي سيتم تقديمها إلى البرلمان تتضمن أحكاما جديدة بشأن أنشطة التجسس التي يقوم بها جهاز المخابرات الوطنية (MİT)، والتي كانت على جدول الأعمال فيما يتعلق بعملياتها ضد جهاز الموساد الإسرائيلي".

وبموجب مسودة مشروع القانون، سيتم الحكم على من يرتكب جريمة التجسس في تركيا بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات. وستكون العقوبة بالسجن من 8 إلى 12 سنة في حال كانت الجريمة تهدد الأنشطة العسكرية أو الأعمال العسكرية للدولة أثناء الحرب أو الاستعداد للحرب.

كما تتضمن المسودة معايير حاسمة فيما يتعلق بالأفراد العاملين في الإدارات والمرافق الاستراتيجية.

المصدر: نوفوستي