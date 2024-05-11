واشنطن تنكر استخدام أوكرانيا مساعداتها العسكرية خلافا للشروط

قالت الإدارة الأمريكية في تقرير للكونغرس إنها لم تجد أي دليل على استخدام كييف المساعدات العسكرية الأمريكية لأغراض أخرى، أو خلافا لأهداف الإمدادات.

وجاء في تقريرها: "لا توجد لدى حكومة الولايات المتحدة أي معلومات تدل على عدم إيصال المتلقي للمساعدات العسكرية من حكومة أجنبية واستخدامها لأغراض أخرى لا تتفق مع الأغراض المعلنة".

وكان السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف قد أكد أن كييف تتجاهل الوعود بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف مدنية في روسيا، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس. وأمس الجمعة رجح حاكم جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك بأن الهجوم الذي استهدف مستودعا للنفط في مدينة روفينكي تم تنفيذه باستخدام صواريخ ATACMS أمريكية الصنع.

على صعيد متصل اتهمت وزارة الخارجية الروسية القوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة البريطانية لضرب الأراضي الروسية.

وأعلنت روسيا أكثر من مرة أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعقد تسوية نزاع أوكرانيا، وتجرّ دول "الناتو" إليه.

المصدر: نوفوستي