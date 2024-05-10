قال حاكم جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، إن الهجوم الذي استهدف مستودعا للنفط في مدينة روفينكي تم تنفيذه باستخدام صواريخ ATACMS أمريكية الصنع.

وكتب حاكم لوغانسك على "تلغرام"" "كما هو حال الهجوم الأخير على لوغانسك، يُرجح أن يكون هجوم اليوم على روفينكي قد تم تنفيذه بصواريخ ATACMS أمريكية الصنع مزودة بذخائر عنقودية".

وفي وقت سابق، أفاد باسيتشنيك بأن القوات الأوكرانية هاجمت مستودعا للنفط في منطقة روفينكي، وبحسب وزارة الصحة في جمهورية لوغانسك، قُتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون.

وفي نفس السياق قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، يوم الجمعة، إن كييف تتجاهل الوعود بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف مدنية في روسيا، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس.

المصدر: نوفوستي