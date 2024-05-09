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فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو في الانتخابات الرئاسية

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فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو في الانتخابات الرئاسية
Globallookpress
محمد إدريس ديبي إتنو
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فاز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الأسبوع، وفقا لنتائج رسمية أولية صدرت الخميس.

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وقالت اللجنة الانتخابية إن ديبي حصل على 61.03 في المئة من الأصوات، متفوقا على رئيس وزرائه سوكسيه ماسرا الذي حصل على 18.53 في المئة.

ومن المقرر أن يصادق المجلس الدستوري على النتائج.

وحذر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان من أن الانتخابات تبدو "غير نزيهة ولا حرة ولا ديمقراطية"، مشيرة إلى "تزايد انتهاكات حقوق الإنسان" بما في ذلك مقتل ديلو.

كما حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن "عددا من المشكلات التي حدثت في فترة ما قبل الانتخابات ألقت بظلال من الشك على نزاهتها"، مشيرة أيضا إلى استبعاد المجلس الدستوري التشادي عشرة مرشحين منافسين من الاقتراع في معاقل ديبي.

المصدر: "أ ف ب"

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