وزير التجارة التركي يحسم الجدل بعد تصريحات كاتس عن عودة التجارة مع إسرائيل

قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن تصريح وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس حول "إعادة أنقرة تحرير التجارة مع إسرائيل"، منفصل عن الواقع.

ورد بولات على الوزير كاتس وكتب في حسابه على منصة "إكس"،: "تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي خيالية تماما، ولا علاقة لها بالواقع.. إننا نقف خلف القرار الذي اتخذناه كحكومة، فيما يتعلق بالتجارة مع إسرائيل".

İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail’in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması,… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) May 9, 2024

وأضاف الوزير التركي: "هذا قرار ساري المفعول.. إن قرارنا بوقف التجارة مع إسرائيل، سيظل ساري المفعول، حتى يتم استيفاء شروطنا لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، وضمان وقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، دون انقطاع، إلى إخواننا الفلسطينيين في غزة".

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يشار إلى أن وسائل إعلام نقلت تصريحات سابقة للوزير كاتس وقال فيها إن تركيا رفعت العديد من القيود التجارية التي فرضتها مؤخرا على إسرائيل.

وأضاف: "الدرس المستفاد، هو عدم الاستسلام لتهديدات دكتاتور"، بحسب تعبيره.

وقبل أيام، اتهم الوزير الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتهاك الاتفاقيات الدولية بعد قرار أنقرة تعليق التجارة مع إسرائيل. واعتبر أن "هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الدكتاتور..".

المصدر: RT + وكالات