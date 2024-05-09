أنقرة: تركيا الدولة الأولى في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن المساعدات الإنسانية التي أرسلتها تركيا إلى قطاع غزة تجاوزت 52 ألف طن، متقدمة بذلك على جميع الدول التي تساعد غزة.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي، في منشور له أمس الأربعاء على منصة "إكس"، أن تركيا أصبحت أكثر دولة تقدم مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وتابع قائلا: "تركيا قدمت 30 بالمئة من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة، وباتت الدولة التي قدمت أكبر قدر من المساعدات للفلسطينيين هناك"، مضيفا أن تركيا أرسلت أكثر من 52 ألف طن من المساعدات على متن 13 طائرة و10 سفن.

وأشار المتحدث إلى مغادرة "سفينة الخير" التركية القطرية من ميناء مرسين، وعلى متنها مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. ومن المنتظر أن تصل سفينة الخير إلى ميناء العريش المصري الذي يعد أقرب منطقة إلى غزة، خلال يومين تقريبا.

Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke!



📌 Gazze’ye ulaşan insani yardımın yüzde 30’unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda.



📌 Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı’ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) May 8, 2024

المصدر: RT