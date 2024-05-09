 
مباشر

البنتاغون يوقع عقدا لإنتاج أنظمة "هيمارس" بقيمة 861.3 مليون دولار

أخبار العالم

البنتاغون يوقع عقدا لإنتاج أنظمة
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xi9x

وقعت وزارة الدفاع الأمريكية عقدا مع شركة الصناعات العسكرية "لوكهيد مارتن" لإنتاج أنظمة إطلاق الصواريخ "هيمارس" بقيمة إجمالية تزيد عن 861.3 مليون دولار.

وذكرت الدفاع الأمريكية في بيان: "حصلت شركة لوكهيد مارتن ، ومقرها في غراند برايري بولاية تكساس، على عقد بسعر ثابت قدره 861.333.188 دولارا لإنتاج أنظمة الصواريخ HIMARS وخدمات الدعم".

إقرأ المزيد
الخارجية الأمريكية توافق على بيع معدات تحديث صواريخ للإمارات بقيمة 144 مليون دولار
الخارجية الأمريكية توافق على بيع معدات تحديث صواريخ للإمارات بقيمة 144 مليون دولار

وأوضحت أن "تاريخ إنجاز الطلب هو 31 مايو 2026".

ولم تكشف الوزارة الأمريكية عن تفاصيل أخرى بشأن العقد، ولم تحدد عدد أنظمة الصواريخ التي تم التفاهم عليها بموجب العقد.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)