البنتاغون يوقع عقدا لإنتاج أنظمة "هيمارس" بقيمة 861.3 مليون دولار

وقعت وزارة الدفاع الأمريكية عقدا مع شركة الصناعات العسكرية "لوكهيد مارتن" لإنتاج أنظمة إطلاق الصواريخ "هيمارس" بقيمة إجمالية تزيد عن 861.3 مليون دولار.

وذكرت الدفاع الأمريكية في بيان: "حصلت شركة لوكهيد مارتن ، ومقرها في غراند برايري بولاية تكساس، على عقد بسعر ثابت قدره 861.333.188 دولارا لإنتاج أنظمة الصواريخ HIMARS وخدمات الدعم".

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وأوضحت أن "تاريخ إنجاز الطلب هو 31 مايو 2026".

ولم تكشف الوزارة الأمريكية عن تفاصيل أخرى بشأن العقد، ولم تحدد عدد أنظمة الصواريخ التي تم التفاهم عليها بموجب العقد.

المصدر: تاس