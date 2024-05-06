وسائل إعلام: توقيف مسؤول أمني أوكراني للاشتباه بتسريبه معلومات سرية عن زيلينسكي

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بأن جهاز الأمن الأوكراني اعتقل مسؤولا أمنيا رفيعا للاشتباه بجمعه معلومات سرية، بما في ذلك عن الرئيس فلاديمير زيلينسكي وتسريبها لاستخبارات أجنبية.

وحسبما نقلت الصحيفة، تم اعتقال مدير أحد الأقسام في إدارة الحراسة الحكومية، العقيد أندريه غوك، إضافة إلى موظف آخر في الإدارة، يتهم بمساعدة غوك.

ويشتبه المسؤول الأمني بالخيانة العظمى، حيث يعتقد أنه كان يجمع معلومات سرية عن الأشخاص تحت الحراسة، بمن فيهم الرئيس زيلينسكي، وتسريبها لاستخبارات أجنبية.

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ووصفت وسائل الإعلام الأوكرانية أندريه غوك بأنه "مقرب" من رئيس إدارة الحراسة الحكومية سيرغي رود، الذي تعلم معه في أكاديمية حرس الحدود وكان يريد أن يعين غوك نائبا له، حسب تقرير لصحيفة "سترانا".

ويشار إلى أن إدارة الحراسة الحكومية تتولى مهام حراسة كبار المسؤولين في أوكرانيا، وهي تعتبر هيئة مستقلة عن الهيئات الأمنية الأخرى، وخاضعة للرئيس الأوكراني بشكل مباشر.

وفي منتصف أبريل الماضي كان زيلينسكي قد أقال نائب رئيس إدارة الحراسة الحكومية تاراس غريبينيكوف.

المصدر: وكالات