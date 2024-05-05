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الصين تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الشرقي

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الصين تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الشرقي
Gettyimages.ru
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تجري الصين مناورات عسكرية في الجزء الشمالي من بحر الصين الشرقي في الفترة من 5 إلى 12 مايو، وفقا لبيان صادر عن إدارة الأمن البحري الصينية.

وستجري التدريبات في مضيق بوهاي في الجزء الشمالي من بحر الصين الشرقي من 5 إلى 12 مايو.

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وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم تحديد إحداثيات منطقة المناورات وسيتم حظر الدخول إليها خلال فترة المناورات.

يذكر أنه في شهر أبريل الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والفلبين أنها أجرت مناورات عسكرية بحرية وجوية مشتركة في مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال وزراء دفاع هذه الدول في بيان مشترك: "إظهارا لالتزامنا الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، أجرت قواتنا الدفاعية المسلحة مجتمعة نشاطا بحريا مشتركا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين في 7 أبريل 2024".

وأتت المناورات لقوات الدول الأربع في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بالكامل تقريبا، قبل أيام من عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أول قمة ثلاثية مع زعيمي الفلبين واليابان.

 

 

المصدر: نوفوستي

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