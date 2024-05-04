مسؤول إسرائيلي: التقارير عن صفقة سيتم الكشف عنها يوم السبت سابقة لأوانها

دحض مسؤول إسرائيلي في تصريح لقناة "i24 News" يوم السبت التقارير التي تحدثت عن احتمال الإعلان عن وقف إطلاق النار واتفاق حول الإفراج عن المختطفين في الساعات المقبلة.

وقال المسؤول إنه حتى مع السماح بالتوصل إلى اتفاق حول إطار الصفقة لا يزال هناك الكثير من التفاصيل التي يجب الاتفاق عليها بما في ذلك أسماء السجناء الأمنيين الذين سيتم الإفراج عنهم والتي لم تتم مناقشتها بعد في هذه المرحلة.

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وأفاد بأنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق يوم السبت لأن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع لم يسافر إلى القاهرة اليوم.

وبشأن التأكيدات الأمريكية بشأن إنهاء الحرب، قال المصدر إنها وعود أمريكية لحماس وهي خاصة بهم فقط.

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن تل أبيب ستحتفظ بوجود عسكري في غزة لأن الإسرائيليين لن يقبلوا بواقع مختلف.

وفي وقت سابق، قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، يوم السبت، إن تل أبيب لم تتلق حتى اللحظة أي ردود من حماس على المقترح الأخير بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وأوضح غانتس أنه سيتم بحث رد حركة حماس حول المقترح الأخير في مجلس الحرب فور وصول مقترح على الأطراف السياسية وجميع أصحاب القرار انتظار التحديثات الرسمية والتصرف بهدوء وعدم الدخول في حالة من الهستيريا لأسباب سياسية.

ويتضمن الاقتراح الحالي مرحلة أولى من هدنة مدتها 40 يوما ستقوم خلالها حماس بإطلاق سراح ما يصل إلى 33 رهينة إسرائيلية أحياء مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وبعد ذلك قد يتم إجراء محادثات حول وقف إطلاق نار طويل الأمد.

وفي هذه المرحلة التي ستستمر ستة أسابيع على الأقل، من المفترض أن تتفق حماس وإسرائيل على صفقة أكبر لتبادل الرهائن والأسرى ووقف القتال لمدة عام على الأقل.

المصدر: "i24 News"