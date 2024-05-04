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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يوثق غارة جوية استهدفت بلدة طير حرفا جنوب لبنان

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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يوثق غارة جوية استهدفت بلدة طير حرفا جنوب لبنان
RT
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يوثق غارة جوية استهدفت بلدة طير حرفا جنوب لبنان
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نشر الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت مقطع فيديو لغارة نفذها الطيران استهدفت بلدة طير حرفا في القطاع الغربي جنوب لبنان.

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وقصفت طائرات حربية إسرائيلية السبت منزلا في بلدة طير حرفا جنوبي لبنان ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي شن غارة استهدفت منزلا خاليا من سكانه في بلدة طير حرفا فدمرته بالكامل.

وأضافت أن أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية تعرضت لاعتداءات إسرائيلية بالقصف المدفعي حيث سجل سقوط 4 قذائف من عيار 155 مم.

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بغارات جوية وقصف مدفعي أهدافا لحزب الله في 6 مناطق متفرقة جنوب لبنان.

المصدر: RT

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