رغم التفاؤل المصري.. إعلام إسرائيلي: فرص التوصل لاتفاق في القاهرة ضئيلة

أفادت تقارير عبرية السبت بأن فرص التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الدائرة بشأن وقف النار في غزة وتبادل الأسرى، ضئيلة، رغم أن الإعلام المصري تحدث منذ الصباح عن تقدم ملحوظ بالمفاوضات.

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وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي قوله إن إسرائيل لن توافق في أي حال من الأحوال على إنهاء الحرب مؤكدا أن الجيش سيدخل إلى مدينة رفح كما قرر المستوى السياسي باتفاق أو بغيره.

بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن فرص التوصل إلى اتفاق ضئيلة.

يأتي ذلك، بينما وصل مدير الاستخبارات المركزية الامريكية ويليام بيرنز ووفد من حركة حماس إلى مصر اليوم لمواصلة المباحثات بشأن اتفاق هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، بحسب ما أكدت قناة القاهرة الاخبارية، التي نقلت عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله إن هناك "تقدما ملحوظا تشهده المفاوضات"، مشيرا إلى أن "الوفد الأمني المصري الذي يتولى التفاوض "وصل إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف".

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قالت اليوم إن المفاوضات تقف أمام منعطف خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، بانتظار رد حماس على إطار العمل الجديد الذي اقترحته مصر، والذي يدعو إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 33 إسرائيليا مقابل وقف الأعمال العدائية في غزة.

المصدر: RT