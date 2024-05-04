اكتشاف رهيب في مقر هتلر الرئيسي في بولندا

اكتشفت مجموعة بحث بقايا خمسة أشخاص، من بينهم طفل حديث الولادة، أثناء عمليات تنقيب في دار هيرمان غورينغ في أراضي المقر الرئيسي السابق لأدولف هتلر في بولندا.

أفادت بذلك مجلة دير شبيغل، وذكرت أن هذا الاكتشاف تم من قبل مجموعة من علماء الآثار الألمان والبولنديين على أراضي موقع "وكر الذئب"- ​​المقر الرئيسي لهتلر ومجمع القيادة للجيش النازي الألماني، الواقع في محافظة فارميان-ماسوريا في شمال بولندا. وفي نفس المنطقة يقع كذلك مقر وزير الطيران النازي غورينغ. وخلال التنقيب هناك تم اكتشاف بقايا بشرية بدون أطراف.

ووفقا للمقالة، تم تحت الأرضية الخشبية القديمة في منزل غورينغ العثور على هياكل عظمية لخمسة أشخاص: ثلاثة بالغين، ومراهق، وطفل رضيع، وجميعهم بدون أذرع وأقدام.

ويرى أحد أعضاء المجموعة أنه ربما تم دفن الجثث بعد بناء المنزل، لأنه لو تم ذلك قبل ذلك، كان العمال سيكتشفون البقايا. لكن هناك احتمال أن تكون الجثث قد دفنت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

ونوهت المجلة بأن النيابة العامة البولندية، باشرت بإجراء تحقيق.

يشار إلى أن مقر" وكر الذئب"، كان عبارة عن مجمع يضم أكثر من ثمانين مخبأ ومبنى محصنا في الغابة، وكان يقع على منطقة محمية تبلغ مساحتها 250 هكتارا وكان محاطا بأسوار من الأسلاك الشائكة وحقول الألغام وأبراج المراقبة والمدافع الرشاشة ومضادات للطائرات.

وهربت القوات الألمانية من الموقع في يناير 1945 بعد أن قامت بتفجير المخابئ، مع اقتراب وحدات الجيش الأحمر المتقدمة.

المصدر: نوفوستي