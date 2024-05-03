قال الرئيس المشارك لمجلس التنسيق لتكامل المناطق الروسية الجديدة فلاديمير روغوف: "إن وعي ماكرون أصيب بـ”فيروس زيلينسكي” وهذا من أعراضه كراهية البشر والسلوك العدواني تجاه روسيا".

وأضاف روغوف: "يبدو أن ماكرون متأثر بنجاح زيلينسكي، فكيف يمكن لرئيس دولة لا يحظى بشعبية أن يبقى في السلطة، ومن دون الحاجة لإجراء انتخابات؟ ماكرون على الأرجح أصيب بـ "فيروس زيلينسكي"، وهذه العلة من أعراضها كراهية البشر، والسلوك العدواني تجاه روسيا".

وتابع قائلا: "ماكرون عازم على إدخال فرنسا في صراع مفتوح مع روسيا من أجل الاحتفاظ بالسلطة الكاملة في البلاد بأي وسيلة، وفرض كراهية روسيا والخوف منها على الشعب الفرنسي".

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في وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مقابلة مع مجلة الإيكونوميست، إنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا الاتحادية خطوط الدفاع، وكان هناك طلب من أوكرانيا بذلك.

وزعم ماكرون أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي وافقت على الرؤية الفرنسية، فيما يتعلق بإرسال قوات لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي