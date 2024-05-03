حزب العمال البريطاني يدعو لانتخابات تشريعية بعد تفوقه في المحلية

طالب حزب العمال البريطاني المعارض رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك الجمعة، بالدعوة لانتخابات تشريعية بعد فوز الحزب بمقعد جديد في البرلمان وبعشرات المقاعد في الانتخابات المحلية.

وفي إطار انتخابات تشريعية فرعية جرت الجمعة، فاز حزب العمال في دائرة "بلاكبول"، وذلك قبل أشهر قليلة من انتخابات ستجري في كل أنحاء البلاد، وترجح استطلاعات الرأي أن يمنى خلالها حزب المحافظين الذي يتولى السلطة منذ 14 عاما، بهزيمة كبيرة.

وفاز المرشح عن حزب العمال كريس ويب في "بلاكبول" بحصوله على 58,9 % من الأصوات.

وأشاد زعيم الحزب كير ستارمر بالنتيجة معتبرا أنها لم تكن مجرد رسالة صغيرة... وليست مجرد همسة، بل صرخة من بلاكبول: "نريد التغيير".

إقرأ المزيد

وأضاف تتحدث "بلاكبول" باسم البلاد بأكملها قائلة: لقد سئمنا، بعد 14 عاما من الفشل، و14 عاما من التراجع، نريد أن نطوي الصفحة، وأن نبدأ مرحلة جديدة مع حزب العمال.

وأضاف: أن بريطانيا تتطلع الى التغيير، وطالب رئيس الوزراء بأن يترك البلاد لتعبر عن إرادتها خلال الانتخابات التشريعية.

وأشارت النتائج حتى منتصف يوم الجمعة إلى فوز حزب العمال بخمسين مقعدا، في حين خسر المحافظون أكثر من 120 مقعدا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين قد يخسرون نصف المقاعد التي يخوضون الانتخابات عليها في إنكلترا، ويناهز مجموعها ألف مقعد.

المصدر: أ ف ب