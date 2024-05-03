الجيش الإسرائيلي: إحباط عملية تهريب كبيرة للسلاح في غور الأردن (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه "نجح في إحباط عملية تهريب كبيرة للسلاح في غور الأردن".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره ضمن منصة "إكس" اليوم الجمعة: رصد مراقبون من الوحدة (636) تحركات مشبوهة في منطقة غور الأردن".

وأضاف البيان: "أحبطت قوات الكتيبة (41) تهريب 14 مجموعة وعشرات القطع لبنادق من نوع "M16"

מצורפת תמונת הנשקים שנתפסו: pic.twitter.com/SoWXrfr6Tg — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 3, 2024

وأرفق الجيش الإسرائيلي في بيانه صورة عرض فيها الأسلحة التي تمت مصادرتها دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

المصدر: RT