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الجيش الإسرائيلي: إحباط عملية تهريب كبيرة للسلاح في غور الأردن (صورة)

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الجيش الإسرائيلي: إحباط عملية تهريب كبيرة للسلاح في غور الأردن (صورة)
Globallookpress
عناصر من الجيش الإسرائيلي، أرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه "نجح في إحباط عملية تهريب كبيرة للسلاح في غور الأردن".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره ضمن منصة "إكس" اليوم الجمعة: رصد مراقبون من الوحدة (636) تحركات مشبوهة في منطقة غور الأردن".

وأضاف البيان: "أحبطت قوات الكتيبة (41) تهريب 14 مجموعة وعشرات القطع لبنادق من نوع "M16"

وأرفق الجيش الإسرائيلي في بيانه صورة عرض فيها الأسلحة التي تمت مصادرتها دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

المصدر: RT

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