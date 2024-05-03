قاذفتا "تو-95 إم إس" روسيتان تنفذان طلعة جوية قرب الساحل الغربي لألاسكا (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتي "تو-95 إم إس" الروسيتين نفذتا طلعة جوية مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ قرب الساحل الغربي لألاسكا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت قاذفتا الصواريخ "تو-95 إم إس" الروسيتان طلعة جوية مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ قرب الساحل الغربي لألاسكا".

وتابع: "استغرقت الرحلة أكثر من 11 ساعة، كما تم إرفاق القاذفتين بمقاتلة "سو-30 إس إم".

وأضاف البيان: "أثناء مسار الطلعة رافقت مقاتلات من طراز "تو- 95 إم إس" تابعة لدول أجنبية قاذفتي الصواريخ".

المصدر: RT