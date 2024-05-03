فرنسا.. وقفة تضامنية مع فلسطين أمام جامعة السوربون

أفادت مراسلة RT بأنه من المقرر تنظيم وقفة تضامنية مع فلسطين في وقت لاحق اليوم الجمعة، أمام جامعة السوربون في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت مراسلتنا أن احتجاج لطلبة أمام جامعة السوربون سيعقد عند الساعة 14:00 بتوقيت موسكو.

وفي الأثناء لا يزال طلبة "سيانسبو" كلية العلوم السياسية معتصمين في حرم الجامعة ومن المتوقع عقد ندوة صحفية هذا الصباح.

أما طلبة معهد العلوم السياسية فأصدروا بيانا نددوا فيه بتحركات الإدارة والسلطات بحق المعتصمين، ونددوا باعتبارهم أقلية مؤكدين أن تحركهم يمثل أغلبية في الكلية.

كما انتقدوا عدم تلبية طلباتهم المتمثلة بالتنديد بالإبادة الدائرة في غزة والتحقيق ومن ثمة قطع العلاقات مع الجامعات الداعمة للحرب على غزة.

كما استنكر الطلبة في بيانهم أن إدارة كلية العلوم السياسية سواء في بياناتها أو نقاشاتها مع الطلبة لا تذكر كلمة "فلسطين".

المصدر: RT