تفاصيل من زيارة وفد كوري شمالي إلى إيران

أفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية بأن وفدا اقتصاديا حكوميا من كوريا الشمالية بقيادة وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية عاد إلى وطنه بعد اختتام زيارته إلى إيران.

وغادر الوفد بيونغ يانغ في يوم 23 أبريل متوجها إلى إيران، وأقام فيها لمدة حوالي 10 أيام.

ولم تذكر الوكالة الكورية الشمالية، مزيدا من التفاصيل.

وكانت الرحلة تثير تكهنات بأنه إلى جانب التعاون الاقتصادي، قد "تسعى كوريا الشمالية إلى تعميق العلاقات العسكرية مع إيران".

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني نفى في مؤتمر صحفي في 29 أبريل "المزاعم حول وجود التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وإيران"، ووصفها بأنها "تكهنات منحازة غير صحيحة وبلا أساس".

وأوضح كنعاني أن "وفد كوريا الشمالية شارك في المعرض السادس للقدرات التصديرية للجمهورية الإسلامية اللذي افتتح في يوم 27 أبريل، وأجرى محادثات مع الحكومة والقطاع الخاص بشأن تطوير التجارة بين البلدين".

وقد انتقدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في يوم 30 أبريل العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد إيران، ووصفتها بأنها "عمل عنيف وغير قانوني وغير إنساني ينتهك سيادة إيران".

ويخضع البلدان لعقوبات دولية بسبب برامج الأسلحة الخاصة بهما، وتربطهما علاقات وثيقة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1973.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إلى أنه "يشتبه في قيام البلدين بتبادل أجزاء وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية، خاصة خلال الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988".

المصدر: "يونهاب"