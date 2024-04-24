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كوريا الشمالية ترسل وفدا اقتصاديا إلى إيران

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كوريا الشمالية ترسل وفدا اقتصاديا إلى إيران
Gettyimages.ru
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أرسلت كوريا الشمالية وفدا اقتصاديا إلى إيران، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ اليوم الأربعاء.

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الوفد برئاسة وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية يون جونغ-هو، غادر بيونغ يانغ يوم الثلاثاء لزيارة إيران.

يخضع البلدان لعقوبات دولية بسبب برامج الأسلحة الخاصة بهما، وتربطهما علاقات وثيقة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1973.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إلى أنه "يشتبه في قيام البلدين بتبادل أجزاء وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية، خاصة خلال الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988".

ورأت الوكالة أن "الرحلة تثير تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تسعى إلى تعميق العلاقات العسكرية".

 

المصدر: يونهاب

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