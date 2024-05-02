الجيش الأمريكي يعلن إسقاط ثلاث مسيّرات حوثية في اليمن

أفادت القيادة المركزية للبنتاغون بأن الجيش الأمريكي أسقط ثلاث طائرات مسيّرة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن.

وقال البنتاغون إنه في حوالي الساعة 14:00 بتوقيت صنعاء، قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية "بتدمير ثلاث مسيّرات في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن".

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وأضاف أن الطائرات المسيّرات شكلت تهديدا على القوات الأمريكية وقوات التحالف، وكذلك السفن التجارية في المنطقة.

وفي إطار العمليات التي يشنها الحوثيون "دعما وإسنادا لغزة" في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، تتهم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا حركة "أنصار الله" بتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

بينما تؤكد الحركة أنها تستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل في سياق مناصرة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب دموية وحصار للمدنيين تفرضه إسرائيل.

المصدر: "نوفوستي"