بلينكن يحذر نتنياهو من خسارة فرصة التطبيع مع السعودية

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن فرصة التطبيع مع السعودية بدأت تتلاشى مؤكدا أنها لن تكون متاحة في حال بدء عملية عسكرية في رفح.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن بلينكن وخلال زيارته إلى تل أبيب، أخبر نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين أنه "يجب أن يتم التوصل صفقة لإطلاق سراح الرهائن قريبا إذا كانت إسرائيل لا تزال ترغب بالوصول إلى اتفاق تطبيع مع المملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أن "نافذة الفرص لإقامة اتفاق تطبيع مع المملكة بدأت تغلق، ولن تكون هذه الصفقة متاحة لإسرائيل في حال حدوث عملية في رفح، أو عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الرهائن في المستقبل القريب".

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هذا ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا كتبه الصحفي والمحلل الأمريكي توماس فريدمان في وقت سابق رأى فيه أن على إسرائيل الاختيار ما بين اجتياح رفح والتطبيع مع السعودية.

وقال بلينكن في شهر مارس الماضي إن مسار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، والذي تأخر بسبب الحرب في غزة، يحرز "تقدما جيدا للغاية".

وانتقدت المملكة بشدة الحرب الانتقامية التي شنتها اسرائيل في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل نحو 32 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

وقالت الرياض إنها لن تقيم علاقات مع إسرائيل حتى تنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ويتم التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة دولة فلسطينية.

ولم تعترف السعودية الدولة ذات الثقل الإقليمي، بإسرائيل أبدا، ولم تنضم إلى اتفاقيات أبراهام لعام 2020 التي توسطت فيها الولايات المتحدة وشهدت إقامة البحرين والإمارات والمغرب علاقات رسمية مع إسرائيل.

من جهته ذكر موقع "أكسيوس" أن السعودية تضع شروطا قبل المضي بهذه الصفقة أهمها إنهاء الحرب في غزة والتزام إسرائيل بمسار لا رجعة فيه لتحقيق حل الدولتين، مشيرا إلى أنه لا يبدو أن نتنياهو يتجه نحو إنهاء الحرب وهو لا يعارض حل الدولتين فحسب بل يرفض مجرد فكرة السماح للسلطة الفلسطينية بأن يكون لها دور في حكم غزة بعد الحرب.

المصدر: نوفوستي+RT