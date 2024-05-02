بلينكن: هناك سبل أخرى للقضاء على حماس غير العملية العسكرية في رفح

قلل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس من أهمية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن عملية عسكرية مرتقبة في رفح، معتبرا أن هناك طريقة أخرى للقضاء على عناصر حماس هناك.

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وقال بلينكن لقناة "NBC" الأمريكية، إن المقترح الحالي يثبت أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى صفقة تبادل.

وإذ لفت إلى أن هناك سبلا أخرى أمام إسرائيل للقضاء على عناصر حماس المتبقين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، غير العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة، علق على تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن دخول رفح بالقول: "الناس يقولون أشياء ولكن دعونا نركز على الأفعال".

يأتي ذلك بينما أفادت تقارير إعلامية مصرية اليوم الخميس، بإحراز "تقدم إيجابي" في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق على هدنة في قطاع غزة وسط اتصالات مكثفة تجريها القاهرة مع جميع الأطراف.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إن المفاوضات تشهد "تقدما إيجابيا"، وإن "مصر تجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف" في هذا الشأن.

وكان مصدر مطلع على المفاوضات قال يوم الثلاثاء الماضي إن صفقة بين إسرائيل وحركة حماس باتت وشيكة، وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعا من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ.

وكشف المصدر المقرب من الوسطاء، أن المقترح المصري يحظى بقبول لدى الطرفين، إلا أن الإشكالية تتعلق في عدد الأسرى لدى حماس من الفئة العمرية، والطبيعة الوظيفية المطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح.

المصدر:RT+ وكالات