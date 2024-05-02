‏ واشنطن تؤكد أن الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يتحكم بالسلاح النووي

قال مسؤول الحد من انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية بول دين إن الولايات المتحدة ترى أن الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يتحكم بالسلاح النووي.

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وأكد دين أن بلاده على يقين من ضرورة أن تكون لدى البشر سيطرة كاملة على السلاح النووي، ما لا يسمح للذكاء الاصطناعي باتخاذ قرار استخدامه، مشيرا إلى أن واشنطن ترغب في رؤية موقف مماثل لكل من موسكو وبكين.

وأضاف دين أن واشنطن "أعربت بوضوح وحزم عن قناعتها بأن الإنسان وحده هو من يجب أن تكون لديه السيطرة على هذه الأسلحة، إن الولايات المتحدة سترحب ببيان مماثل من الصين وروسيا، واصفا ذلك بأنه معيار مهم للغاية للسلوك المسؤول للدول".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن في 26 إبريل الماضي، أن الولايات المتحدة والصين ستعقدان محادثات ثنائية حول الذكاء الاصطناعي لأول مرة خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر: تاس