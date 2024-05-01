نيبينزيا: عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ستقابلها مفاوضات فلسطينية مع إسرائيل

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع للجمعية العامة أن قبول دولة فلسطين في المنظمة ستقابله مواقف تفاوضية مبدئية للجانب الفلسطيني مع إسرائيل.

وأشار نيبينزيا إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس له ولا يمكن أن يكون له حل عسكري، مضيفا: "العنف يولد العنف".

وكما أوضح المندوب الروسي الدائم، من أجل التوصل إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية، يجب أن تتوقف الأعمال القتالية، ولا بد من تهيئة ظروف مواتية.

وأكد: "واحدة من قناعاتنا الراسخة أن تكون عضوية فلسطين كاملة في الأمم المتحدة، ومن شأنها تسوية المواقف التفاوضية الأولية للطرفين اللذين حصل أحدهما على هذه العضوية بالفعل في عام 1949".

وسبق أن شدد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، على أن المجلس ملزم هنا والآن بدعم قبول فلسطين في الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية.

وقال: "أقل ما يمكننا ويجب علينا القيام به، وفقا لجميع الضروريات الأخلاقية، هنا والآن، هو تلبية طلب فلسطين الانضمام إلى صفوف أعضاء الأمم المتحدة".

وكانت السلطة الفلسطينية دعت مطلع أبريل الجاري مجلس الأمن إلى النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ويوم الخميس 18 أبريل الماضي، صوت مجلس الأمن الدولي على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

المصدر: RT