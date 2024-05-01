مصر.. إحالة المتهم بقتل طفلة سودانية لمحكمة الجنايات

أمرت النيابة العامة المصرية الأربعاء بإحالة المتهم بقتل الطفلة السودانية إلى محكمة الجنايات المختصة، لتلقي العقاب فيما نسب إليه من جرائم كخطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدا.

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وصدر بيان عن المحكمة في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جنيت جمعة بطرس ضحية الاعتداء الجنسي والقتل على يد عامل نظافة بمدينة نصر المصرية، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا بالعثور على جثمان المجني عليها التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة ومناظرة الجثمان.

وأبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقا، وقد اعترف المتهم في خلال التحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

واعترف"م. س " 22 عامًا -عامل نظافة بأحد المطاعم- أمام رجال المباحث أنه اعتدى جنسيا على الرضيعة "جانيت" ثم خنقها خوفًا من افتضاح أمره وقرر التخلص من جثمانها بالقرب من مسكنها بجوار مقلب قمامة.

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من جانبها، أكدت والدة الرضيعة "أن أحداً لم يتخيل أن يخطف شخص ما طفلة عمرها 10 شهور ويغتصبها"، مبينة أنها توقعت طلب فدية مقابل إرجاع صغيرتها.

كما أضافت قائلة "كانت الصدمة الكبرى عندما أخبرتها شقيقة جانيت الكبرى أن هناك شخصا اختطف أختها ودخل بها شقته واعتدى عليها وحاول وضع يده على فمها عندما صرخت".

وأشارت والدة جانيت إلى أنها إلى الآن غير مستوعبة لما حصل مع صغيرتها، مطالبة الجهات المختصة بالعدالة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم، لأن هذه الفعلة لا يتخيلها أحد.

المصدرRT

القاهر - ناصر حاتم