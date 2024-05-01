استخباراتي أمريكي: شعبية بوتين أعلى من شعبية ماكرون وبايدن وترودو وشولتس مجتمعين

أكد المحلل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون أن آمال الغرب بأن تجبر العقوبات المجتمع الدولي على النّأي عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم ولن تتحقق.

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وقال جونسون عبر قناة Dialogue Works على "يوتيوب": "بوتين أصبح أقوى، وشعبيته أعلى من شعبية ماكرون وترودو وبايدن وشولتس مجتمعين".

وأشار إلى أن الغرب لا يفهم ذلك لأنه بعيد عن الواقع بالكامل.

وفي وقت سابق قال الرئيس بوتين في حديثه حول السياسة الأمريكية أن إدارة العالم من مركز واحد تقوّضه، واصفا هذه الاستراتيجية بالخاطئة.

المصدر: نوفوستي