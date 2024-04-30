أعضاء في الكونغرس يحذرون "العدل الدولية" من ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين

أفاد موقع Axios بأن أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزبين يهددون محكمة العدل الدولية "بإجراءات انتقامية" في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.

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وأضاف الموقع: "قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماككول (الجمهوري عن ولاية تكساس) في حديث لـAxios أنه ينتظر نسخة مجلس النواب لمشروع قانون السيناتور توم كوتون (الجمهوري عن ولاية أركنساس) بشأن فرض عقوبات على مسؤولي محكمة العدل الدولية المشاركين في التحقيقات بحق الولايات المتحدة وحلفائها، معبرا في الوقت ذاته عن أمله "بألا يصل الأمر إلى هذا الحد".

وذكر الموقع أن عضو الكونغرس من الحزب الجمهوري من نيويورك ريتشي توريس والسيناتور الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا جون فيترمان انتقدا المذكرات المحتملة لمحكمة العدل الدولية، حيث دعا توريس إلى "عواقب وخيمة من جانب الكونغرس والرئيس" جو بايدن.

وفي وقت سابق كتبت صحيفة "تايمز" أن محكمة العدول الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على خلفية الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلن نتنياهو أنه لن يسمح بأي محاولة من جانب محكمة العدل الدولية "لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، محذرا من أن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين وعسكريين إسرائيليين "سيشكل سابقة خطيرة".

من جانبه قالت وكالة "بلومبرغ" أن واشنطن وحلفائها قلقون من أن إصدار مذكرات الاعتقال هذه قد تعرقل التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".

المصدر: نوفوستي